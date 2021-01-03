30-летняя женщина, которая 6 лет живет на диализе, не смогла попасть на пересадку почки в Минск, потому что не успела сделать ПЦР-тест на коронавирус.



Об этом сообщает телеканал "ТСН".

"На пересадку почки в Минск не попала 30-летняя женщина, которая 6 лет живет на диализе. Ее вызвали в белорусскую клинику накануне в восемь вечера. И к рейсу в четыре утра она не успела сделать ПЦР-тест", - говорится в материале.

Из-за сложившейся ситуации ее не пустили на борт самолета в субботу, 2 января, даже несмотря на объяснения, насколько это важно.

В частности, донорский орган отдали другому человеку и теперь женщина должна надеяться на еще один шанс.





Напомним, что в больницы Украины из-за карантина не могут доехать онкобольные и для гемодиализа. Власти рассказали, что собираются решить эту проблему.

Также "Страна" сообщала, что при крушении вертолета в США чудом спаслось сердце, которое везли для пересадки пациенту. Так, нуждающемуся в пересадке сердца пациенту срочно доставили орган на вертолете в Сан-Диего.