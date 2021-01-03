В воскресенье, 3 января, в разных районах Минска проходят локальные протестные акции против Александра Лукашенко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

По словам очевидцев, с утра в столице Беларуси в дворовом формате проходят акции протеста. Протестующие, обозначенные оппозиционной бело-красно-белой символикой, ходят небольшими колоннами по своим районам с лозунгами "Жыве Беларусь!", "Не забудем, не простим!", "Верым, можам, пераможам!".

Также акция проходит около факультета журналистики Белорусского государственного университета в Минске. Протестующие таким образом выразили поддержку задержанным журналистам.

По данным телеграм-канала "Списки задержанных", по состоянию на 16:00 известно о 4 задержанных в Минске.

Представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич в комментарии изданию заявила, что обстановка в столице спокойная.

Напомним, акции протеста против итогов выборов президента продолжаются в Беларуси с 9 августа 2020 года. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Ранее Лукашенко заявил о задержании группы, которая завезла оружие через Украину и готовила теракты в Беларуси.