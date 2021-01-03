В Одессе в возрасте 58 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умер заслуженный художник Украины Сергей Лозовский.

Об этом сообщает региональный ресурс Трасса Е-95.

Художник больше 35 лет проработал на художественно-графическом факультете Южноукраинского национального пединститута имени Ушинского.

Отметим, что работы Лозовского хранятся в частных коллекциях по всему миру, а также в крупных украинских музеях, в частности, в Музее современного искусства в Одессе. Он рисовал в основном Одессу и морские пейзажи.

Напомним, что от осложнений коронавируса умер основатель бренда Kenzo. Самый известный японский модельер конца ХХ века Кендзо Такада скончался в Париже.

Также "Страна" сообщала, что оперная певица и экс-глава управления по делам ветеранов Тарасова умерла от коронавируса. Александра Тарасова в 2014 году работала в благотворительных фондах "Крылья феникса" и "Вернись живым". В 2015-2018 годах возглавляла Управление по делам ветеранов войны и участников АТО Минсоцполитики.