В Хмельницкой области, где горел женский монастырь, многодетная мать Светлана Кухарчук родила 18 ребенка.

Об этом сообщает телерадиокомпания "Суспільне".

В частности, новорожденного мальчика, который родился весом 4 кг 100 г, назвали Павликом. У него 9 братьев и 8 сестер.

По словам врача акушера-гинеколога послеродового отделения Анны Жолкевского, 18-е роды имели определенные риски.

"Восемнадцатых родов не было, были перед этим 16-е роды. Если посчитать, она вышла замуж в 18, сейчас 42, 18 детей, это она рожала почти каждый год", - рассказала заведующая отделением экстрагенитальной патологии беременных Хмельницкого областного перинатального центра Людмила Мельник.

В данный момент, это были первые подобные роды в Хмельницкой области.



Напомним, что два года назад уже был зарегистрирован подобный случай, тогда в Ровенской области многодетная мать родила 18-го ребенка. Мать детей проживает в селе Познань Рокитновского района Ровенской области.

Также "Страна" сообщала, что в мире обнаружили малышей, которые родились с антителами к коронавирусу. Исследование также показало, что беременные женщины переносят коронавирус не хуже, чем другие категории пациентов.