Британский премьер-министр Борис Джонсон считает, что Шотландия еще не готова к проведению нового референдума о независимости от Великобритании.

Его слова приводят западные СМИ, передает "Интерфакс".

"У них (в Шотландии - Ред.) в национальной атмосфере нет объединяющей силы, такому следует быть лишь раз за целое поколение", - сказал Джонсон.

По его словам, референдум о продолжении членства Великобритании в ЕЭС состоялся в 1975 году, а референдум, приведший к Brexit, в 2016 году. В данном случае речь идет "о правильном временном промежутке", отметил он.

Напомним, референдум по вопросу о независимости Шотландии прошёл 18 сентября 2014 года. Тогда 55% шотландцев проголосовали за то, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании.

Шотландская национальная партия, возглавляемая первым министром Шотландии Николой Стерджен, настаивает на проведении повторного референдума о независимости региона, ссылаясь на то, что большинство шотландцев проголосовали против выхода Великобритании из ЕС в 2016 году.

Как сообщалось, в Шотландии собираются провести новый референдум о независимости уже в 2021 году.