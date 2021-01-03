В Харьковской области, по данным спасателей, от отравления угарным газом погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своем сайте.

В субботу, 2 января, спасателям пришло сообщение о чрезвычайном происшествии в пгт Манченки Харьковского района Харьковской области.

"В 15:22 в доме были обнаружены тела трех погибших человек: двух мужчин, 1969 и 1985 рождения, и женщины, 1975 года рождения. В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было", - рассказали в пресс-центре.

По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом. В данный момент следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.





Также "Страна" сообщала, что три человека во Львове отравились угарным газом, из них двое детей. Уточняется, что квартира была оборудована ПГ-4, газовой колонкой и соответствующим конвектором.

Напомним, что под Тернополем из-за отравления газом погибли три человека. Отметим, что в доме обнаружили пожилых родителей и их 40-летнего сына.