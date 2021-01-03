Спасатели обнаружили тела трех погибших человек. Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Харьковской области, по данным спасателей, от отравления угарным газом погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своем сайте.

В субботу, 2 января, спасателям пришло сообщение о чрезвычайном происшествии в пгт Манченки Харьковского района Харьковской области.

"В 15:22 в доме были обнаружены тела трех погибших человек: двух мужчин, 1969 и 1985 рождения, и женщины, 1975 года рождения. В одной из комнат были найдены следы горения: прогар в деревянном полу и обугленные остатки телогрейки. Самого горения и даже дыма к тому времени уже не было", - рассказали в пресс-центре.

По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения, в частности угарным газом. В данный момент следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии.


По предварительным данным к трагическим последствиям привело отравление продуктами горения
Также "Страна" сообщала, что три человека во Львове отравились угарным газом, из них двое детей. Уточняется, что квартира была оборудована ПГ-4, газовой колонкой и соответствующим конвектором.

Напомним, что под Тернополем из-за отравления газом погибли три человека. Отметим, что в доме обнаружили пожилых родителей и их 40-летнего сына.

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