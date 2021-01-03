Российские вооруженные силы потенциально могут быть использованы для силового решения вопроса водоснабжения Крыма.

Об этом заявили в Службы внешней разведки Украины (СВР).

"До аннексии материковая Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, поэтому потенциально ВС РФ могут под надуманным предлогом осуществить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении.

Также в разведке считают, что Крым был "превращен Россией в сплошную военную базу с готовой инфраструктурой для хранения ядерного оружия".

"В дальнейшей перспективе активность РФ в отношении Украины может трансформироваться в масштабную военную операцию с захватом новых украинских территорий. Этому могут способствовать следующие факторы: необходимость отвлечь внимание от ряда внутренних российских проблем; потребность решить социально-экономические проблемы временно оккупированного Крыма; концентрация внимания наших ведущих международных партнеров исключительно на собственных внутренних проблемах", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее российские ученые предрекли Крыму водный коллапс. По их мнению, если в ближайшие месяцы в аннексированном Крыму не пройдут обильные дожди, полуостров может остаться без пресной воды.

Летом 2020 года американский генерал заявил о намерениях России захватить дамбу в Херсоне. По его словам, прошлой осенью РФ, под прикрытием масштабных военных учений Кавказ-2020, могла предпринять попытку захватить дамбу в Херсоне, которая перекрывает воду из Днепра на территорию Крыма.