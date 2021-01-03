Китайский зонд для изучения Марса "Тяньвэнь-1", который прислал фото Земли и Луны, достигнет орбиты Красной планеты в феврале.

Об этом сообщает информационное агентство Xinhua в воскресенье, 3 января.

"Тяньвэнь-1" преодолел уже более 400 миллионов километров и, как ожидается, выйдет на орбиту Марса в следующем месяце", - сообщили в Китайском национальном космическом управлении.

В частности, после выхода на орбиту Марса зонд два-три месяца будет исследовать потенциальные места для посадки, которая планируется в мае.

Также сообщается, что с момента запуска 23 июля 2020 года зонд сделал снимок, на котором видны Земля и Луна, а также несколько селфи. Он выполнил три коррекции орбиты, маневр в дальнем космосе и самопроверку.

По данным Китайского национального космического управления, "Тяньвэнь-1" преодолел уже более 400 миллионов километров и, как ожидается, выйдет на орбиту Марса в следующем месяце.

После выхода на орбиту Марса зонд два-три месяца будет исследовать потенциальные места для посадки, которая планируется в мае.

Отметим, что зонд "Тяньвэнь-1" весом около пяти тонн состоит из орбитального аппарата, посадочного модуля и марсохода. Он предназначен для выполнения полета по орбите, приземления и передвижения по планете.

Напомним, что запуск произошел 22 июля с космодрома "Вэньчан" на острове Хайнань. "Страна" опубликовала видео момента запуска "Тяньвэнь-1".

Также мы сообщали, что китайский зонд успешно вышел на орбиту спутника Земли и готовится прилуниться. Это произошло через 112 часов после старта аппарата "Чанъэ-5", направленный Китаем к Луне в рамках программы зондирования спутника.