В польских Татрах (части горной цепи Карпат) украинские туристы провалились под лед на замершем озере Морское Око и сами выбрались на берег.

Об этом сообщает польский телеканал tvn24.

"Украинским туристам удалось самостоятельно выбраться на берег и с ними ничего не случилось", - рассказала представительница парка "Татры" Паулина Колодейская, отметив, что произошло это 2 января.

К тому же, в парке отметили, что, несмотря на предупреждения об опасности и охрану, туристы регулярно выходят на поверхность замерзающего озера. Хотя лед на Морском Оке слишком тонкий, чтобы на него можно было выходить.

Во избежание подобного, местные власти уже давно обращаются с просьбой не посещать поверхность замерзших озер Татр. Знаки, размещенные на берегах, также сообщают об опасности.

Также "Страна" сообщала, что в Сумах пенсионер бросился спасать провалившегося под лед мужчину и застрял сам. Для спасения сумчан потребовались силы семи человек личного состава.

Ранее мы писали, что двое рыбаков провалились под тонкий лед и утонули на реке в Днепропетровской области. С помощью лодки и веревки они были доставлены на берег.