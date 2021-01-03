Российские ученые уверены, что на данный момент нет оснований опасаться пандемии неизвестной ранее смертоносной "болезни X".

Об этом они заявили в комментариях телеканалу "Звезда" и агентству "РИА Новости".

Российский вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский заверил, что имеющиеся данные о новом заболевании, обнаруженном в Демократической республике Конго (ДРК) не дают оснований говорить о возможной опасности для человечества.

"Мало ли что там в Конго. Это не значит, что человечеству что-то угрожает. Пока нет никаких оснований этого серьезно опасаться. Надо это изучать и иметь в виду, выделять средства на такие работы, но опасности я не вижу. Нам всегда угрожают разные опасности, в том числе зоонозные инфекции. Но они распространяются не так как грипп или коронавирус. Тут нужен переносчик заражения - животное. Нет же эпидемии бешенства или чумы, потому что их переносят лисы, суслики и другие грызуны. Это ограничивает болезнь. Безусловно, этим нужно заниматься, но это попытка как мне кажется, сделать сенсацию на пустом месте", - сказал Аграновский.

Со своим коллегой согласился и замдиректора Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний", - сказал ученый.

Сегодня стало известно, что микробиолог Жан-Жак Муембе Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, заявил о новой смертоносной болезни. С опасным недугом столкнулись в Демократической Республике Конго. По его данным у одной из пациенток из городка Ингенде на западе страны появились признаки геморрагической лихорадки. У женщины взяли анализы и отправили их на изучение в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе. Поскольку анализ не показал у пациентки заражение Эболой и не выявил следов других заболеваний, Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом, зараженным новым патогеном, который уже прозвали "болезнью Х".

Недавно генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество укреплять медицинские системы и готовится к новым пандемиям и чрезвычайным ситуациям.