В понедельник, 4 января, погода в Украине будет без особых изменений, влияние антициклона принесет сухую погоду в некоторых областях страны.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

В северной части Украины ночью возможны небольшие осадки, ветер будет юго-восточным, порывистым. Синоптик прогнозирует туманы.

Температура воздуха днем в понедельник, 4 января, существенно не изменится, от +2 до +5 градусов. В восточной области около нуля, в Западных областях и на юге Украины +3...+8 градусов.

В Киеве ближе к ночному времени суток возможен дождь, днем же осадков не прогнозируется. Температура воздуха в понедельник днем будет около +3 градусов.

"Поэтому одеваемся экологически правильно, потому что натуральные шубы, норковые, меховые воротники и пояса потихоньку перенесутся в несовременное прошлое", - добавила Диденко.





Ранее "Страна" сообщала, что водителей в Украине предупредили о тумане на дорогах. Кроме того, часть дорог будет мокрой.

Также мы писали, что синоптики прогнозируют в Украине самый теплый за много лет январь. Средняя месячная температура предполагается 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, на 2-2,5° выше средних многолетних значений.