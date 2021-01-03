С 2021 года покупатели новых велосипедов на территории Франции обязаны регистрировать их в специальной электронной базе. На таком виде транспорта французы должны будут разместить специальную наклейку с QR-кодом.

Об этом информирует телеканал CNews.

Отныне во французских магазинах вместе с велосипедами будут выдавать наклейку с регистрационным номером и QR-кодом, содержащим информацию о номере, модели и дате регистрации транспортного средства, а также личные данные владельца. Наклейку велосипедисты должны разместить в доступном месте на раме, а сама она должна быть легко читаема.

Базы с данными о владельцах велосипедов будут доступны для правоохранителей, муниципальных служащих и операторов велопарковок. При перепродаже велосипеда его владелец должен сообщить об этом магазину, в котором он зарегистрирован. После сделки оператор изменит данные о владельце в своей базе в течение 24 часов.

"Примерно 400 тысяч велосипедов воруют каждый год. 100 тысяч из них удается найти полиции и жандармерии. Такая маркировка упростит работу правоохранительных органов", - заявил представитель ассоциации велосипедистов Place au velo Даниэль Даула.

От обязательной маркировки освобождаются детские велосипеды с колесами до 16 дюймов, велоприцепы, сигвеи и гироскутеры. При этом их владельцы смогут добровольно зарегистрировать свой транспорт. На данный момент от магазинов не требуют регистрировать б/у велосипеды при их перепродаже - это станет обязательным уже в июле 2021 года.

Ранее мы писали о том, что во время пандемии коронавируса в мире резко вырос спрос на велосипеды. В частности в Азии не успевают удовлетворить желания всех покупателей.

Напомним, недавно украинское правительство разрешило движение велосипедов по полосе для маршрутных транспортных средств.