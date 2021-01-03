В понедельник, 4 января, в Украине синоптики прогнозируют теплую погоду, а в северных и западных регионах страны будут осадки и ветренная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на своем сайте.

В частности, на западе Украины в дневное время будет от +3 до +7 градусов, ночью температура воздуха опустится до ноля. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега.

В северных областях завтра днем ожидается -1...+2 градуса, ночью термометры покажут 1 градус мороза. В восточных регионах днем потеплеет до 3 градусов, а ночью температура опустится до 2 градусов мороза.

Южную часть Украины ожидает теплая погода до +7 градусов, в Симферополе до +10 днем. В ночное время суток столбики термометров опустятся до +1.

В столице Украины также возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, температура днем будет колебаться от +1 до +3. В ночное время опустится до -1.



Ранее мы сообщали, что синоптик рассказала, какой будет погода в первое воскресенье года. Погода будет колебаться около нуля, а из особых отличий ожидается только небольшой туман и возможный гололед.

Также "Страна" писала, что водителей в Украине предупредили о тумане и мокрых дорогах. Уточняется, что проезд всеми дорогами обеспечен, поскольку были задействованы 464 единицы техники и 594 рабочих.