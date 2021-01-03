Если в ближайшие месяцы в аннексированном Крыму не пройдут обильные дожди, полуостров может остаться без пресной воды. "Власти" полуострова присваивают себе деньги, выделенные из российского бюджета на решение этой проблемы, но фактически ничего не делают.

Об этом информирует "Новая газета" со ссылкой на комментарии члена экспертного совета по гидробиологии и ихтиологии РАН Николая Шадрина и главы Крымского РАН, доктора геолого-минералогических наук Виктора Тарасенко.

По словам экспертов, "власти" Крыма не решают проблему с пресной водой и "осваивают" выделенные из российского бюджета деньги.

Шадрин подчеркнул, что для нормального обеспечения Крыма водой необходимо экономно ее расходовать, однако в регионе еще с советских времен около 60% воды "теряется" в водопроводах. Опреснение морской воды он назвал "далекой перспективой", а выкачка воды из водохранилищ скорее усугубит проблему, считает ученый.

В свою очередь Тарасенко признал, что прогнозы метеорологов на текущую зиму "не внушают оптимизма". Предполагалось, что в декабре в Крыму выпадет 45 мм осадков, однако выпал всего 21 миллиметр. В ближайшие три месяца прогнозируют 30-40 мм, однако для наполнения водохранилищ нужно не менее 100-150 мм в месяц.

Выкачивание воды из скважин профессор также не считает решением проблемы.

"Есть риск, что скважины станут непригодными. Дело в том, что подземные воды находятся в так называемых "линзах", и если выбрать из "линзы" слишком много, то вода станет соленой и непригодной ни для питья, ни для полива", - заявил эксперт.

Тарасенко добавил, что пока нет уверенности, что пресные воды под Азовским морем имеются в достаточном количестве. Шадрин добавил, что реальных оценок запасов пресной воды под Азовским морем нет: "Это из той же серии, что "подадим воду из реки Кубань", а потом выясняется, что она почти высохла".

Напомним, что "Страна" подробно описывала, в чем причина проблем с водой в Крыму и как ее собираются решать российские власти. После 2014 года Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. С тех пор каждый раз, когда устанавливается сухая погода, на полуострове пересыхают водохранилища и питающие их реки.

Также мы разбирались, пойдет ли "руководство" Крыма на опреснение воды ради того, чтобы покрыть дефицит этого природного ресурса.