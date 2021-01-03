Избранный президент США Джо Байден будет максимально игнорировать действующего главу государства Дональда Трампа, который не раз заявлял о непризнании результатов президентских выборов.

Именно в этом заключается стратегия демократа в отношении своего оппонента, передает Bloomberg.

Авторы материала упомянули, что Байдену придется справляться с серьезными проблемами после вступления в должность президента, такими как пандемия коронавируса, высокий уровень безработицы и растущая напряженность в отношениях с Китаем и Россией. Также команда Байдена столкнулась с нежеланием Трампа признавать свое поражение на президентских выборах и не передавать власть его администрации.

В связи с этим советники Байдена разработали стратегию, которая поможет ему нейтрализовать исходящую от Трампа угрозу. Она заключается в полном игнорировании проигравшего на выборах республиканца. В материале говорится, что главным уроком предвыборной кампании лагеря Байдена заключается в том, что демократам лучше не реагировать на выпады Трампа и не взаимодействовать с ним.

Также, по мнению команды Байдена, становится очевидно, что способность действующего главы государства устраивать шоу находит все меньше поддержки среди американцев, а продолжающиеся попытки оспорить результаты выборов не идут в плюс его имиджу. Об этом свидетельствует сопротивление, которое начали оказывать политике Трампа некоторые республиканцы в Конгрессе. В то же время внимание СМИ к неоднозначным высказываниям нынешнего президента также начинает ослабевать.

Напомним, выборы президента в США состоялись 3 ноября, в декабре выборщики утвердили результаты голосования, по которым победил Джо Байден. 6 января Конгресс должен будет одобрить результаты выборов. Инаугурация следующего президента запланирована на 20 января. В свою очередь Трамп пытается аннулировать результаты и опротестовать итоги выборов.