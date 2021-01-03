В резиденции Папы Римского Ватикане планируют начать вакцинировать людей от коронавируса уже в ближайшие несколько дней.

Об этом говорится в материале The Local.

"Ожидается, что вакцины могут прибыть во вторую неделю января в количестве, достаточном для удовлетворения потребностей Святого Престола и Ватикана", - сообщили журналисты издания.

Известно, что Ватикан уже закупил специальные холодильники для хранения вакцины. Приоритет в вакцинации получили "персонал здравоохранения и общественной безопасности, пожилые люди и персонал, который больше всего контактирует с населением".

При этом в Ватикане не упомянули, когда будет прививаться сам Папа Римский Франциск, которому в декабре исполнилось 84 года.

Напомним, Папа Римский Франциск раскритиковал людей, протестующих против ношения защитных масок и недовольных карантином, который власти разных стран вводят для избежания распространения коронавируса. По мнению понтифика, эти люди думают только о себе.

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