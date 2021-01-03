Украинские пограничники в 2021 году планируют закупить десять французских вертолетов Airbus.

Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы.

"В этом году украинское пограничное ведомство ожидает получить еще десять вертолетов Airbus Н125. Планируется, что эти машины уже прибудут с необходимым оптико-электронным оборудованием для мониторинга государственной границы и исключительной (морской) экономической зоны Украины", - рассказали пограничники.

По словам главы ведомства Сергея Дейнеко, французские вертолеты в 4-5 раз экономичнее Ми-8, которые сейчас находятся на вооружении ГПСУ.

Сегодня уже есть шесть специалистов, которые могут пилотировать Airbus H125, а также 64 механика, способные обеспечить их оптимальное техническое состояние.

В прошлом году пограничники обустроили два ангара для французских Airbus. Один в Сумской, и еще один в Киеве. Сейчас ведутся работы по сооружению ангара в Черниговской области.

В ГПСУ в этом году хотят купить десять французских вертолетов. Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в декабре мы писали, что до конца 2020 года французская компания Airbus Helicopters SAS поставит 3 вертолета H225 Super Puma для ГСЧС и Нацгвардии Украины.

А в прошлом январе МВД получило два французских вертолета Airbus.