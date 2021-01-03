Найденная мертвой, со скованными наручниками руками и с пакетом на голове под турецким Бодрумом 29-летняя Кристина Новицкая оказалась уроженкой Киева.

"Страна" разыскала давнего знакомого девушки, главу "Гемблинг ассоциации Украины" Антона Кучухидзе. Он признался, что шокирован новостью о смерти Кристины.



"Мы давно общались - учились в 2007 году на подготовительном в КНУ, она собиралась поступать на юрфак, а я - на международные отношения. Потом пару раз списывались в ФБ, я деталей не знаю, что и чем занималась Кристина, мы не так близко общались. А так, всегда хорошие впечатления производила - воспитанной, культурной девушкой была, неконфликтная, вежливая", - рассказал "Стране" Кучухидзе.

"Ходили с Кристиной года четыре назад в одну группу по латиноамериканским танцам Lago Dance. Больше не общались. Очень жаль, что с ней такое произошло", - сказал нам другой е знакомый, киевлянин Андрей Миронюк.

Среди ее друзей на Facebook много граждан Турции и, в частности Бодрума, а также сотрудников туристической сферы.

А в Турции тем временем продолжают расследование трагедии с украинкой. Там новость получила большой резонанс из-за того, что Новицкая была соседкой известного турецкого актера Альпа Кирсана, у которого летняя резиденция в том же коттеджном городке, где жила украинка.

Также в Турции обсуждают, что в полиции не исключают версию суицида, хотя все указывает на то, что девушку могли убить.

Ранее "Страна" рассказывала об избиении украинской модели на турецком курорте.

Мы также сообщали, кто мог нанести травмы девушке.