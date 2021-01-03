Микробиолог Жан-Жак Муембе Тамфум, который в 1976 году первым обнаружил вирус Эбола, заявил о новой смертоносной болезни. С опасным недугом столкнулись в Демократической Республике Конго.

Слова исследователя приводит CNN.

По данным специалиста, у одной из пациенток из городка Ингенде на западе страны появились признаки геморрагической лихорадки. У женщины взяли анализы и отправили их на изучение в Национальный институт исследований биомедицины в Киншасе.

Поскольку анализ не показал у пациентки заражение Эболой и не выявил следов других заболеваний, Муембе-Тамфум предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом, зараженным новым патогеном, который уже называли "Болезнью Х".

По оценке африканского исследователя, новая болезнь может быть столь же заразной, как и коронавирус, а смертность от нее составит 50-90% от вируса Эболы.

Сейчас женщина изолирована. Ей разрешают общаться с родственниками лишь через пластиковое окно. Личность женщины держат в секрете, чтобы не подвергать ее или ее близких излишнему вниманию.

Все рассуждения о "Болезни Х" пока остаются только гипотетическими. Однако во Всемирной организации здравоохранения всерьез опасаются новой эпидемии.

Как писала "Страна", исследователи лондонского Имперского колледжа проанализировали уровень заразности мутировавшего коронавируса и пришли к выводу, что для снижения его распространения придется вводить еще более жесткие карантинные ограничения.

Также мы рассказывали, что исследователи из Университета Шеффилд-Халлам провели эксперимент с людьми, страдающими депрессией, в ходе которого выяснилось: пациенты с тяжелыми симптомами заболевания интересуются депрессивными мемами больше тех, у кого симптомы легкие.