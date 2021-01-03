Глава госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в том, что тот самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса, чем превысил свои полномочия.

Об этом Жумадилов сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, к сегодняшнему дню страны мира заказали около 7,25 млрд доз вакцин, и для Украины производители должны были зарезервировать около 40 млн доз вакцин. Глава госпредприятия утверждает, что кроме доз по программе COVAX (около 8 млн), заказы препаратов на коммерческой основе должны были составить 32 млн доз. Однако "вместо этого по состоянию на 29 декабря имели 0".

Руководитель "Медицинских закупок" добавил, что с весны по сегодняшний день властям следовало подписать по меньшей мере 4-5 соглашений с несколькими производителями вакцин от коронавируса, сделанным по разным технологиям. Также, по мнению Жумадилова, Минздрав обязан был прописать исчерпывающий перечень требований к вакцине, которые, в случае невыполнения производителем, стали бы основанием для отказа от препарата.

"Что мы имели взамен. Только 10 декабря Минздрав уполномочил ГП на проведение закупки. В этот же день ГП сообщило производителям вакцин-кандидатов об этом решении и проинформировало о намерении заказать определенный объем вакцины. По состоянию на 18 декабря с несколькими производителями велся диалог по заключению договоров поставок в кратчайшие сроки. Такая коммуникация была качественно поддержана уполномоченными представителями Минздрава. Но не министром", - пишет глава госпредприятия.

Он также поделился, что 21 декабря министр здравоохранения на совещании у премьер-министра заявил о срыве переговоров с производителями вакцин, обвинив в этом "Медицинские закупки Украины", которые требовали банковскую гарантию на предоплату. Жумадилов заверил, что это стандартная процедура.

После этого глава правительства Денис Шмыгаль поручил ГП работать с рынком исключительно через Минздрав, а глава министерства Степанов в тот же день заявил, что все действия по закупке вакцины должны быть согласованы с его ведомством.

"То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр выдал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва", - написал Жумадилов, добавив, что производитель сразу же сообщил о готовности предоставить банковскую гарантию на предоплату.

По состоянию на утро 28 декабря ГП получило ответ только по одному поставщику, с которым и заключили договор. Гендиректор "Медзакупок" считает, что в рамках этой закупки не придерживались принципа разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства.

"Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика", - написал Жумадилов.

Он также заявил, что на сегодня Украина могла иметь уже два контракта на поставки двух разных вакцин, а не один.

"С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации - подтверждать, если будут обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины. Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры... я не планирую", - резюмировал глава ГП.

Как стало известно ранее, "Медицинские закупки Украины" заключили контракт с ЧАО "Лекхим" на поставку китайской вакцины CoronaVac в два этапа - 700 тысяч доз до 31 марта и более 1,2 миллионов доз не позднее 31 мая 2021 года.

Президент Украины Владимир Зеленский защитил выбор китайской вакцины аргументом, что этот препарат не является таким "политизированным", как его аналоги.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения одобрила для использования только одну вакцину - препарат производства американской компании Pfizer и немецкого предприятия BioNTech. Именно этой вакциной власти стран ЕС решили массово иммунизировать своих граждан.