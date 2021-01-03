В Офисе президента Украины рассказали о вероятности отмены жесткого локдауна, запланированного с 8 по 24 января.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники.

"Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января. Пока все по графику - локдаун по графику предполагается", - сказал источник интернет-ресурса.

Напомним, согласно постановлениям Кабинета министров, с 19 декабря до 28 февраля в Украине действует так называемая "оранжевая" зона коронавирусного карантина. Однако уже через пять дней, 8 января, вступит в силу локдаун, подразумевающий более жесткие ограничения.

Ранее "Страна" приводила слова министра здравоохранения Максима Степанова о том, что январский локдаун в Украине отменять не будут, несмотря на спад заболеваемости Covid-19.

При этом в Украине наблюдается падение количества тестов, которые проводят для обнаружения коронавируса. Об этом свидетельствуют свежие цифры, представленные главой Минздрава.