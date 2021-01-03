В небольшом норвежском городке Аск, что в 25 км от Осло, уже четвертый день продолжается поиск жертв масштабного оползня, произошедшего 30 декабря. На данный момент спасателям удалось найти тела пяти из десяти человек, которые считались пропавшими без вести.

Об этом информирует телерадиокомпания NRK.

Первого погибшего спасатели нашли в пятницу, 1 января. На следующий день были найдены еще три тела, а уже в воскресенье, 3 января, спасатели обнаружили пятую жертву трагедии. Специалисты продолжают искать еще пятерых человек.

"Мы ищем там, где все еще верим, что можем найти тех, кто выжил", - заявил представитель пожарно-спасательной службы Кеннет Ванген.

Тем временем Гражданская оборона уже начала откачивать из дамбы воду, которая протекает в зону катастрофы.

Напомним, власти эвакуировали более 1 000 человек из опасной зоны, так как в почве были замечены трещины, которые могут указывать на грядущий оползень. 30 декабря также сообщалось о десяти травмированных в результате оползня норвежцах.

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