В Хорватии начал работу терминал для приема сжиженного газа на острове Крк, который будет принимать газ из Соединенных Штатов. Перспективы загрузки терминала увязываются с возможностями поставок топлива в соседние страны, включая Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Первый танкер со сжиженным газом с американского завода в Cove Point прибыл на остров 1 января 2021 года. Это было судно Tristar Ruby.

"Танкер СПГ Tristar Ruby прибыл с 143 000 кубометрами газа, что дает старт коммерческому использованию терминала", - рассказал управляющий компанией LNG Hrvatska.

По данным агентства, в течение месяца терминал работал в тестовом режиме.

Основой плавучего терминала является судно-регазификатор LNG Croatia, конвертированное из бывшего в употреблении судна-газовоза Golar Viking. Оно построено еще в 2005 году на корейской верфи Hyundai Heavy Industries, а в 2020 году было дооснащено на верфях в Китае и Хорватии.

Совладельцами терминала являются Hrvatska elektroprivreda d.d. (85%) и Plinacro d.o.o. (15%).

Первоначально мощность терминала заявлялась на уровне 6-4 млн тонн в год, но в итоге его конфигурация была пересмотрена до 2,6 млн т в год. Хорватия потребляет в год всего 2,9 млрд куб. м млрд куб. м, при этом почти весь этот объем обеспечил "Газпром" - 2,821 млрд куб. м. Поэтому перспективы загрузки терминала увязывались с возможностями поставок в соседние страны - Венгрию и Украину.

"Оператор ГТС Украины" вместе с венгерским оператором ГТС работает над созданием гарантированных мощностей для транспортировки газа с этого терминала в Украину. Это создаст дополнительный маршрут поставок газа в страну из альтернативных источников, укрепит нашу энергетическую безопасность", - заявил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Напомним, в Украине чиновник продавал сжиженный углеводородный газ, который, согласно условиям договора, принял на хранение от предприятия с иностранными инвестициями. Сумма нанесенного инвесторам ущерба составляет более 25 миллионов гривен.

Также "Страна" рассказывала, что Кабинет министров Украины на закрытом заседании повторно ввел специальные пошлины на импорт дизтоплива, угля и сжиженного газа, которые будут действовать до конца 2020 года.