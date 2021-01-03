В курортном турецком городке Мугла под Бодрумом в своем доме нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую.

Ее обнаружили сидящей на стуле с полиэтиленовым пакетом на голове и со скованными за спиной руками в наручниках. По данным следствия, она скончалась несколько дней назад.

Новицкая не выходила на связь с живущей в Украине матерью с 30 декабря, и 2 января женщина попросила соседей проверить, все ли в порядке с ее дочерью. Когда девушка не открыла двери, те позвонили в полицию, которая проникла в дом с помощью слесаря.

Украинка жила одна в коттеджном городке в районе Эскичешме возле Бодрума, где летом любят отдыхать знаменитости (в местном отеле, например, отдыхал президент Владимир Зеленский сразу после вступления в должность). Зимой же в тех краях довольно безлюдно, особенно во время эпидемии коронавируса и новогоднего карантина.

Соседом Новицкой оказался известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан (у него апартаменты в том же коттеджном городке), который написал о трагедии с украинкой в своем Твиттере, и новость разошлась по всем турецким СМИ.

Правда, Кирсан назвал ее россиянкой, но в комментариях его поправили, уточнив, что Новицкая - гражданка Украины.

Свой твит актер сопроводил хэштегом #KadinaSiddet - "нет насилию против женщин". По одной из версий, девушку мог убить бойфренд. Но рассматривают и другие версии.

Напомним, недавно в Турции от коронавируса умер турист из Закарпатья, который отдыхал на курорте с семьей.

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