Украина вернула на родину двух женщин и семерых детей из лагеря Аль-Хол в Сирии.

Это место часто называют "лагерем беженцев". Хотя правильнее его называть фильтрационным или даже концентрационным лагерем - там находятся женщины и дети, которые жили на территориях, подконтрольных ИГИЛ. В том числе и те, кто были замужем за боевиками или сотрудничали с террористами.

Расположен лагерь в той части Сирии, где власть принадлежит курдам.

Мировые СМИ уже несколько лет пишут об Аль-Холе как месте, где происходит гуманитарная катастрофа и царят жестокие нравы: местный "актив" - это приверженки радикального исламизма.

К слову, другие страны отказывают возвращать из лагеря своих граждан, опасаясь, что они до сих пор заражены идеологией ИГИЛ. Некоторые государства делают исключение лишь для детей.

Украина в этом плане поступила уникальным образом - решилась вернуть не только детей, но и их матерей, которые сами признавались, что были замужем за боевиками террористической организации.

"Страна" разбиралась, зачем это было сделано и чем вообще известен этот лагерь.

Как вывозили украинок из лагеря Аль-Хол

О том, что в Украину возвращаются две женщины, содержавшиеся в лагере Аль-Хол, стало известно еще 31 декабря. СМИ сообщили, что домой летят украинки, чьи мужья воевали за ИГИЛ. Одна родом из Кременчуга, вторая - из Крыма.

С ними на родину вернули семерых детей. Итого девять человек. И это только первый этап операции: всего намерены вернуть несколько десятков граждан Украины, которые содержатся в лагере.

Утром первого января о встрече украинских беженцев сообщил сайт украинского президента. Самолет с эвакуированными приземлился ночью в Борисполе. Жен игиловцев встретили глава СБУ Иван Баканов и министр обороны Андрей Таран. А также чиновники Офиса президента и некоторые нардепы.

Украинки, которых вернули домой из Сирии. Фото Офиса президента

СБУ пыталась освободить украинцев, которые содержатся в Аль Холе, с июня 2019 года. Но мешали то военные действия, то пандемия. Сейчас обе проблемы "стабилизировались", заявили в Офисе президента, который подгадал освобождение под Новый год. Вероятно, в пиар-целях.

Напомним, что год назад под этот же праздник Зе провел обмен пленными на Донбассе. В этом году обмена пленными не получилось, поэтому в информпространстве активно пиарили тему возвращения украинок с детьми из Сирии под лозунгом "своих не бросаем".

Правда, в данном случае есть существенное отличие - освобожденные украинки были замужем за боевиками ИГИЛ. А потому есть риск, что они не прервали связи с террористами, а потому могут представлять потенциальную угрозу после возвращения в нашу страну.

Тем более, что другие государства согласны забирать из Аль-Хола только детей. И практически не забирают оттуда женщин.

Объяснение властей на этот счет поступило такое:

"Специалисты проверяли граждан, находящихся в Сирии, на наличие возможных связей с участниками международной террористической организации "Исламское государство". По результатам длительных проверок контрразведка СБУ не обнаружила фактов причастности этих граждан к террористической деятельности", - заявили в Офисе президента.

В то же время, по информации "Страны" в украинских спецслужбах, проверку возвращенные из Аль Хол украинки прошли лишь формально.

"Их вернули без учета рекомендаций СБУ, СВР. У иностранных спецслужб не запрашивали информацию об их мужьях. Проверку проводили лишь на основании показаний самих украинских женщин. Может стоит оглянуться на опыт других стран, которые не принимают даже взрослых женщин, а забирают только детей? С которыми потом долго работают психологи, пытаясь устранить последствия воспитания исламистов", - рассказал сотрудник спецслужбы.

Что известно о лагере Аль-Хол

Лагерь Аль Хол создан в начале 2018 года специально для беженцев из зоны, где ранее действовало так называемое "Исламское государство". Находится он на территория Сирии, которая контролируется курдами.

Но с конца 2018 года лагерь был перепрофилирован исключительно под членов семей боевиков ИГИЛ – женщин и детей (из там более 90%). Условия в лагере ужасные - не хватает еды, воды, медикаментов. Смертность в лагере - несколько десятков человек в день.

В лагере содержатся десятки тысяч человек. Многие из них иностранцы - из европейских государств, Украины, России и других стран СНГ.

Мужчины-беженцы содержатся отдельно, в других лагерях – абсолютное большинство из них либо воевало, либо сотрудничало с террористической организацией.

После того, как ИГИЛ было вытеснено с большей части территорий, а "Исламское государство" фактически уничтожено, многие боевики и их семьи пытаются выехать из Сирии.

Но дальше лагеря для беженцев выехать не могут – их с большой неохотой принимают обратно в своих странах.

Например, Великобритания вообще отказалась принимать обратно своих граждан, ранее проживавших на территории Исламского государства. А Швеция, Норвегия, Нидерланды и Франция забирают домой лишь детей – сирот. Россия первоначально забирала и женщин и детей, но затем прекратила это делать (по неофициальной информации - так настояли силовики). Сейчас забирают только детей.

Нежелание возвращать обратно своих взрослых граждан, ранее сотрудничавших с террористами, объясняется просто – эти люди по приезду на родину, могут стать организаторами новых ячеек ИГИЛ. И соответственно, способствовать новым терактам. То есть, этих людей их родные государства расценивают как зараженных опасной болезнью. Только идеологической.

Аль-Хол. Фото Международного красного креста

Как рассказали источники "Страны" среди сирийских курдов, содержащиеся в Аль Хол женщины устроили в лагере подобие "Исламского государства" - этакий "женский халифат".

Порядки там диктуют идейные исламистки. Они выявляют среди контингента тех, кто сотрудничает с администрацией лагеря, либо пытаются отречься от "игиловского" прошлого. Таких часто убивают или сжигают им палатки.

К слову, поблизости от лагеря Аль Хол есть второй лагерь, в который переводят тех женщин, которые соглашаются оставить в прошлом требования ИГИЛ и вести светский образ жизни.

Показательно, что украинок в Киев привезли из первого "игиловского" лагеря, а не из более светского. Обе женщины из самолета выходили в традиционной исламской одежде.

Конечно, не все иностранные гражданки из лагеря Аль Хол были женами боевиков ИГИЛ или сотрудничали с террористами.

Однако переезд иностранных граждан на территорию Исламского государства говорит как минимум о том, что это не было случайностью и без идеологических моментов дело не обошлось.

Хотя бывали случаи, что девушек обманом заманивали на территорию Сирии, не говоря первоначально куда они едут.

Украинки в Аль-Хол

СМИ в октябре 2020 года рассказывали, что в этом лагере содержатся 16 украинок с 43 детьми. Они выходили на связь с журналистами и записывали видео из лагеря.

Они рассказывали, что в лагере ужасные условия - антисанитария, мусор, очереди за едой и водой, много пыли и песка. Женщины два года пытались добиться от украинских властей эвакуации.

При этом они не скрывали, что выходили замуж за исламистов, которые ехали воевать в Сирию за ИГИЛ или же работать на территории "Исламского государства" по гражданской линии.

Одна из девушек (на видео) ранее с мужем жила в Ракке, которая была "столицей" ИГИЛ, но ее супруг погиб при бомбардировке. Позже женщина сдалась курдам и очутилась в Аль-Холе.

По другим данным, в лагере содержится 54 ребенка из Украины. Они очень истощены, жалуются на жару, а их матери просят вернуть их в Украину.

Также в лагере Аль-Хол много россиянок - в основном жен выходцев из Дагестана и Чечни. О них сообщали местные СМИ.

Для любой страны, в том числе и Украины, большой вопрос - что делать с этими людьми.

С одной стороны, это украинские гражданине, которые содержатся в жутких условиях.

С другой стороны - они могут быть заражены опасной идеологией и стать источником серьезной угрозы.

Поэтому если уже принято решение об их возвращении, то нужно предусмотреть и меры по жесткому контролю за их дальнейшим пребыванием в Украине. С ними необходимо работать психологам и представителям спецслужб, чтобы выявить, насколько эти люди до сих пор заражены идеологией ИГИЛ. И в течение ближайших лет они должны быть под очень плотным наблюдением.