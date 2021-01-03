В Украине с 1 января был увеличен максимальный налог на квартиру и дом, если площадь жилья превышает установленную норму. За каждый "лишний" квадратный метр придется отдать 70,8 гривен.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

Так, налог применяется к гражданам, во владении которых находится дом больше 120 квадратных метров или квартира размером больше 60 "квадратов". Например, если дом 130 квадратных метров, то повышенная ставка налога применяется к 10 квадратным метрам.

Если в 2020-м за квартиру площадью 80 "квадратов" нужно было заплатить 1250 грн, то в этом году размер налога составит 1416 грн.

В 2021 году нужно будет заплатить за 2020 год. Каждому владельцу "лишней" недвижимости квитанция должна поступить до 1 июля. Налог необходимо оплатить в течение 60 дней с момента получения квитанции.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как украинцы будут по-новому платить налоги на недвижимость и автомобили.

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