В субботу, 2 января, в селе Черниевка Хмельницкой области на территории женского монастыря возник пожар. Огонь мог распространиться на соседние здания, однако этому помешали пожарные. Пострадавших в инциденте нет.

Об этом информирует пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

В субботу в 15:07 спасателям поступило сообщение о пожаре в одном из зданий женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского, в селе Черниевка Полонского района.

"Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м. Огонь быстро распространялся, существовала угроза перекидывания огня на соседние хозяйственные и основные здания монастырю. Благодаря своевременному привлечению необходимых сил и средств, правильному выбору решающего направления на пожаре огонь удалось обуздать, не позволив ему распространиться на большую площадь или перекинуться на другие здания", - говорится в сообщении.

Спасателям удалось локализовать пожар в 15:40 и полностью его ликвидировать уже в 15:52. По данным экспертов, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Для ликвидации пожара были привлечены 16 спасателей и 4 единицы спецтехники.

"Несчастных случаев на пожаре не было", – добавили в ГСЧС.

Новый год начался с пожара и в Николаеве. Там от фейерверка загорелся балкон квартиры в жилом доме. Никто не пострадал.

По информации спасателей, в последний день года и в новогоднюю ночь в результате пожаров на территории Украины погибли 9 человек.