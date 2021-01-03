Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь напомнил, что в январе 2021 года вступает в силу одна из статей закона о функционировании украинского языка как государственного (также известного как закон о тотальной украинизации). В связи с этим часть граждан будет обязана сдавать экзамен по языку.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Прежде всего это будет касаться тех, кто претендует на государственную службу: это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры. То есть те, кто будет заниматься непосредственно деятельностью, связанной с государственной властью. Относительно другой категории - это и те граждане, которые приобретают гражданство. Это граждане других стран, которые, сдав государственный экзамен, имеют право получить гражданство нашего государства", - сказал Креминь.

Чиновник пояснил, что остальные граждане не должны сдавать экзамен по языку в 2021 году. По крайней мере, пока не появятся изменения в соответствующем законе.

Напомним, с 16 января вступает другая норма языкового закона, согласно которой все поставщики услуг независимо от формы собственности обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.

Также мы писали о том, что на украинский язык с 16 января должны перейти врачи, кружки и обучающие секции.