На YouTube-канале партии "Европейская солидарность" ролик с новогодними пожеланиями экс-главы государства Петра Порошенко подписали "поздравление настоящего Президента Украины".

Видеозапись была опубликована политсилой на хостинге еще 31 декабря, однако сейчас на нее обратили внимание пользователи соцсетей.

"Новогоднее поздравление настоящего Президента Украины - Петра Порошенко", - говорится в названии ролика.

Также описание видео содержит хештег "#НовогоднееПоздравлениеПрезидентаУкраины".

Часть пользователей платформы смутило такое название.

"Желаю всем хорошего нового года без этого "настоящего президента", - высказался один из комментаторов видео.

"Ага, да, еще один настоящий президент в Ростове сидит, хотите к нему? У вас будет хорошая компания", - пошутил другой пользователь сети.

Ведущий телеканала "НАШ" Макс Назаров, который и обратил внимание на "настоящего президента", отозвался о поступке "Евросолидарности" емко и коротко: "Это уже диагноз".

Напомним, в конце декабря 2020 года на телеканале "Прямой", который по информации СМИ принадлежит Порошенко, анонсировали в ночь 1 января выступление "президента", не указав, кого имеют в виду.

О чем шла речь в обращении Порошенко, читайте в материале "Страны".