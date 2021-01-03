Президент Бразилии проплывал на катере мимо пляжа и решил искупаться с отдыхающими. Видео
Президент Бразилии Жаир Болсонару, проезжая на катере мимо пляжа в городе Ипожука, решил поплавать с отдыхающими.
Об этом сообщает Pernambuco.
Сейчас в Бразилии жаркий сезон, но во время отдыха на пляжах действует масочный режим. Средство индивидуальной защиты можно снимать лишь во время еды и купания, однако многие люди эти правила игнорируют.
Не стал придерживаться их и президент страны, который без маски подплыл к пляжу на катере, а затем прыгнул в воду. У берега он принялся фотографироваться с толпой людей. Те встретили его бурными аплодисментами.
Как известно, Болсонару уже давно записали в ковид-диссиденты, поскольку он не раз высказываться о коронавирусе как об обычном гриппе. Некоторые СМИ даже окрестили его "тропическим Трампом".
Болсонару искупался с отдыхающими на пляже. Видео: YouTube/Жаир Болсонару
Напомним, в марте прошлого года Болсонару заразился коронавирусом после того, как встретился с президентом США Дональдом Трампом.