Президент Бразилии Жаир Болсонару, проезжая на катере мимо пляжа в городе Ипожука, решил поплавать с отдыхающими.

Об этом сообщает Pernambuco.

Сейчас в Бразилии жаркий сезон, но во время отдыха на пляжах действует масочный режим. Средство индивидуальной защиты можно снимать лишь во время еды и купания, однако многие люди эти правила игнорируют.

Не стал придерживаться их и президент страны, который без маски подплыл к пляжу на катере, а затем прыгнул в воду. У берега он принялся фотографироваться с толпой людей. Те встретили его бурными аплодисментами.

Как известно, Болсонару уже давно записали в ковид-диссиденты, поскольку он не раз высказываться о коронавирусе как об обычном гриппе. Некоторые СМИ даже окрестили его "тропическим Трампом".

Болсонару искупался с отдыхающими на пляже. Видео: YouTube/Жаир Болсонару

Напомним, в марте прошлого года Болсонару заразился коронавирусом после того, как встретился с президентом США Дональдом Трампом.