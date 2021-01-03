По состоянию на утро воскресенья, 3 января, в рядах украинской армии подтвердились десять новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает командование медицинских сил ВСУ в своем Facebook-аккаунте.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек", - говорится в сообщении.

Также в командовании рассказали, что с момента эпидемии коронавируса выздоровели 12 422 бойца. Летальных случаев – 38.

Напомним, ранее утром министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что в Украине за минувшие сутки подтвердились 4 576 новых случаев коронавирусной болезни.

Также "Страна" приводила слова врача-инфекциониста о том, как следует готовиться к вакцинации от коронавируса.