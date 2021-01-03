Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране недопустимо применение российской вакцины от коронавируса, поскольку это создает значительные риски. А власть обязана в ближайшие месяцы обеспечить массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"У каждого представителя власти не должно быть ни дней, ни ночей, ни перерыва. Он должен ездить по всему миру, ко всем качественным производителям вакцины - кроме российских. Поскольку применение российской вакцины наоборот будет тянуть за собой риски", - сказал он.

При этом Порошенко считает, что в течение 2021 года необходимо привить от коронавируса все население страны.

"Весной заканчивается период, когда облегчается распространение ковида. Естественный спад этой инфекции начинается с мая. Поэтому до апреля мы обязаны обеспечить минимум 22 миллиона доз вакцины. В течение всего года до 1 января мы должны провакцинировать всех", - резюмировал он.

Напомним, ранее глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в Украине подали на регистрацию российской вакцины от коронаивруса "Спутник V". По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.

Также "Страна" рассказывала, что 8 декабря россияне сообщили, что компания "Биолек", расположенная в Харькове, готова развернуть у себя производство вакцины.