В округе Окленд американского штата Мичиган легкомоторный самолет Piper PA-24 упал на жилой дом, после чего здание охватил пожар. В результате происшествия погибла семья из трех человек, находившихся на борту летательного аппарата.

Об этом сообщает газета The Detroit News со ссылкой на полицию.

Владелец самолета Дэвид Компо, опытный лицензированный пилот, его жена Мишель и их сын студенческого возраста Доусон погибли в результате крушения самолета на дом в полумиле к северу от аэропорта Нью-Гудзон в 16:00 по местному времени (23:00 по Киеву) 2 января.

Жильцы дома, семья из пяти человек, чудом не пострадали. Их спасло то, что за несколько минут до крушения они переместились в другую комнату. Кошке, оставшейся в охваченном огнем доме, спастись не удалось. На месте работали спасатели.

Шериф округа Окленд Майк Бушар завил, что расследование происшествия продолжается. Экспертам предстоит выяснить причины и обстоятельства трагедии.

Lyon Township - 576000 Block of Russet, plane crashes into a home and bursts into flames. Homeowners are out safe. Unknown injuries on the pilot. #breaking #planecrash #BREAKING_NEWS



📸: Jesse Cane pic.twitter.com/sBuaL7vkWD