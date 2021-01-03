С момента введения в 2017 году равноправия относительно вступления в брак в Германии поженились 73 тысячи однополых пар.

Об этом сообщает DW.

Легализация однополых браков в Германии состоялась 1 октября 2017 года. С того момента и до конца 2019-го в стране было зарегистрировано около 47 тысяч таких браков.

Всего за этот период в Германии были заключены 958 тысяч браков, таким образом, доля однополых союзов составляет менее восьми процентов.

Также журналисты DW уточнили, что статистических данных за 2020 год по поводу однополых браков еще представлено не было.

Напомним, в Черногории принят закон о легализации однополых браков. Супружеские пары, в которых оба партнера одного пола, могут пользоваться такими же правами, как и гетеросексуальные пары, но не смогут усыновлять детей.

Также сообщалось, что Папа Римский Франциск поддерживает идею легализации браков для геев и лесбиянок. Он считает, что такие браки должен регулировать специальный закон о гражданских союзах.