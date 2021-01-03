Главный врач медицинского центра "Лидер Медицина" Евгений Тимаков рассказал, что есть несколько правил подготовки к вакцинации от коронавируса.

Об этом он сообщил в интервью "РБК".

По словам специалиста, сначала следует подготовиться психологически, поскольку из-за волнения может подняться давление. А из-за стресса и выброса адреналина во время укола человек иногда теряет сознание.

Не менее важным, по словам Тимакова, является и отказ от спиртного за три дня до введения препарата. После вакцинации также не рекомендуется употреблять алкоголь на протяжении 72 часов.

В августе Россия заявила о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса в августе. А в декабре, после завершения третьей стадии испытаний, была начата массовая вакцинация в РФ, Беларуси и Аргентине.

В тоже время Украина заявила, что отказывается закупать российскую вакцину.

Напомним, на днях глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что в Украине все же подали на регистрацию российской вакцины от коронаивруса "Спутник V". По его данным, харьковская компания "Биолек" обратилась в Минздрав и Государственный экспертный центр с заявлением еще 30 декабря.