Согласно постановлениям Кабинета министров, с 19 декабря до 28 февраля в Украине действует так называемая "оранжевая" зона коронавирусного карантина. Однако уже через пять дней, 8 января, вступит в силу локдаун, подразумевающий более жесткие ограничения.

До 28 февраля, за исключением периода с 8 по 24 января включительно, в Украине запрещено:

проведение в учебных заведениях массовых мероприятий (спектаклей, праздников, концертов) с участием детей с более чем одной группы/класса и в присутствии посетителей;

проведение в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов, публичных событий;





прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях, если в залах присутствует более одного человека на 10 кв. метров;





работу общепита с 23:00 до 7:00 (кроме доставки и заказов на вынос). Проведение расчетных операций прекращается после 22:00;





религиозные мероприятия: в помещении при условии присутствия более одного человека на 5 кв. метров; на открытом воздухе при условии несоблюдения дистанции 1,5 метра между присутствующими;





пребывание в общественном транспорте и общественных местах без надетой маски, а также пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;





самовольное оставление места изоляции или обсервации;





проведение массовых культурных (в т.ч. концертов), спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками (исключение: официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и меры необходимы для обеспечения работы органов власти);





работа кинотеатров и учреждений культуры с наполненностью более 50% мест одного зала;





перевозки в пассажирском транспорте больше пассажиров, чем количество сидячих мест (кроме метро);





проведение дискотек, работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией общественного досуга;





размещение в заведениях питания более 4 совершеннолетних лиц за столом и когда расстояние между столами менее чем 2 метра;





работа субъектов хозяйствования, в которых работники не обеспечены масками, не нанесена маркировка по дистанции между клиентами в 1,5 метра, а посетители не имеют правильно надетых средств индивидуальной защиты;





пересечение границы иностранцам без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);





деятельность учреждений по размещению (кроме гостиниц, реабилитационных центров для людей с инвалидностью, санаторно-курортных учреждений);





посещение учебных заведений группами более 20 человек, кроме учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированной художественного образования;





посещение учебных заведений в случае, когда на самоизоляции находится более 50% учащихся и персонала учебного заведения;





проведение плановых мероприятий по госпитализации (кроме паллиативной помощи, родовспоможения, новорожденным, родовспоможения, лечении онкобольных, высокоспециализированная (третичная) медпомощь и другая неотложная медпомощь);





работа спортивных залов и фитнес-центров, если в них находится более одного человека на 20 квадратных метров;





посещение пунктов (мест) временного содержания лиц, пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, а также пунктов размещения беженцев;





пересечение КПВВ на временно оккупированных территориях ОРДЛО и Крыма иностранцами без наличия полиса страхования (с отдельными исключениями);





посещение посторонними лицами учреждений соцзащиты, в которых находятся отдельные категории граждан (пожилые люди, ветераны войны, лица с инвалидностью, психическими нарушениями и прочее).

Во время локдауна с 8 по 24 января запрещено:

посещение образовательных учреждений, кроме детского сада;





работа кафе, баров, ресторанов (кроме доставки и работы на вынос);





проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий;





работа ТРЦ (кроме работы в них субъектов определенных как "разрешенные");





принятие посетителей культурными учреждениями и проведение массовых культурных мероприятий;





работа хозяйственных субъектов в сфере торгового и бытового обслуживания населения (кроме тех, что определены как "разрешенные");





работа непродовольственных рынков (работа продовольственных рынков будет разрешена с ограничениями).





работа рождественских ярмарок

В то же время во время действия жестких карантинных ограничений в Украине разрешается:

работа общественного транспорта, междугороднее и международное авто-, авиа- и железнодорожное сообщение;





торговля продовольственными товарами;





торговля лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и ветпрепаратами;





торговля средствами гигиены, средствам и связи и кормом для животных;





техническое обслуживание и ремонт авто;





работа АЗС (без зоны питания);





работа финансовых учреждений (банков);





работа почтовых операторов;





работа отелей (зоны общественного питания будут работать в них с 06:00 до 11:00);





спортивные мероприятия профессиональных клубов без зрителей.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что январский локдаун в Украине отменять не будут, несмотря на спад заболеваемости Covid-19.

Ранее "Страна" разбиралась, что украинцев ждет в январе помимо локдауна.