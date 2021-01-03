Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире, который он запустил на своей странице "ВКонтакте" в канун Нового года. У него осталась беременная жена с двумя детьми.

Об этом сообщают страница в социальной сети "Инцидент Новосибирск" и "7 канал".

По данным паблика, новосибирец умер около 04:00 31 декабря, транслируя суицид "ВКонтакте". Судя по кадрам, распространенных в сети, мужчина некоторое время готовится повеситься, после чего все-таки решается на суицид.

Незадолго до этого погибший опубликовал жуткие стихи на своей странице в социальной сети:

Возьму петлю на шею кину,

Не жалея не о чем.

Понимаю, что наверно

Слезы тут польют ручьем.

У мужчины остались двое детей шести и четырех лет и беременная супруга. По словам вдовы, перед гибелью они сильно поругались, однако неизвестно, стало ли именно это причиной суицида. При этом мужчина уже не первый раз пытался покончить с собой. Ранее он также планировал повеситься, но женщина останавливала его.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила, что ведомство проводит доследственную проверку по факту публикации видео в социальной сети. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее подобный инцидент случился в Мукачево Закарпатской области. Там 28-летний мужчина пожаловался на действия полицейских и повесился во время прямой трансляции в социальной сети Фейсбук.

Также мы писали, что в Киеве 18-летняя девушка хотела совершить суицид в прямом эфире из-за проблем в любовных отношениях, но патрульные успели его предотвратить.

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