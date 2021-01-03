СК России начал проверку по факту публикации видео суицида в социальной сети. Фото: МК

Житель Новосибирска покончил с собой в прямом эфире, который он запустил на своей странице "ВКонтакте" в канун Нового года. У него осталась беременная жена с двумя детьми.

Об этом сообщают страница в социальной сети "Инцидент Новосибирск" и "7 канал".

По данным паблика, новосибирец умер около 04:00 31 декабря, транслируя суицид "ВКонтакте". Судя по кадрам, распространенных в сети, мужчина некоторое время готовится повеситься, после чего все-таки решается на суицид.

Россиянин повесился в прямом эфире "ВКонтакте" в канун Нового года, оставив беременную жену с детьми. Фото: Вконтакте

Незадолго до этого погибший опубликовал жуткие стихи на своей странице в социальной сети:

Возьму петлю на шею кину,
Не жалея не о чем.
Понимаю, что наверно
Слезы тут польют ручьем.

У мужчины остались двое детей шести и четырех лет и беременная супруга. По словам вдовы, перед гибелью они сильно поругались, однако неизвестно, стало ли именно это причиной суицида. При этом мужчина уже не первый раз пытался покончить с собой. Ранее он также планировал повеситься, но женщина останавливала его.

Россиянин повесился в прямом эфире "ВКонтакте" в канун Нового года, оставив беременную жену с детьми. Фото: Вконтакте

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова сообщила, что ведомство проводит доследственную проверку по факту публикации видео в социальной сети. Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Россиянин повесился в прямом эфире "ВКонтакте" в канун Нового года, оставив беременную жену с детьми. Скриншот: Вконтакте

Ранее подобный инцидент случился в Мукачево Закарпатской области. Там 28-летний мужчина пожаловался на действия полицейских и повесился во время прямой трансляции в социальной сети Фейсбук.

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