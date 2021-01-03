Водителей в Украине предупредили о тумане и мокрых дорогах
Украинских водителей предупредили, что в большинстве областей сегодня будут туманы. Кроме того, часть дорог будет мокрой.
Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".
"На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2 -5. Состояние покрытия сухое. На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проезд всеми дорогами обеспечен, поскольку были задействованы 464 единицы техники и 594 рабочих.
Ранее "Страна" рассказывала, что сильный туман не дал сесть в аэропорту Одессы четырем пассажирским рейсам.
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