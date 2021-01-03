Украинских водителей предупредили, что в большинстве областей сегодня будут туманы. Кроме того, часть дорог будет мокрой.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

"На перевальных участках дорог без осадков. Температура воздуха -2 -5. Состояние покрытия сухое. На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проезд всеми дорогами обеспечен, поскольку были задействованы 464 единицы техники и 594 рабочих.

Ранее "Страна" рассказывала, что сильный туман не дал сесть в аэропорту Одессы четырем пассажирским рейсам.

Также мы писали о том, что спасатели из-за непогоды объявили в Украине І уровень опасности.