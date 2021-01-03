Известнейшего американского телеведущего Ларри Кинга госпитализировали после подтверждения у него заражения коронавирусом.

Об этом сообщает CNN.

По информации журналистов, 87-летний телеведущий был госпитализирован в Лос-Анджелесе. Его лечат в медицинском центре Седарс-Синай.

"Ларри боролся с огромным количеством проблем со здоровьем за последние несколько лет, и с этим он также борется, он чемпион", - сказал источник CNN.

В CNN объяснили, что это за проблемы: у Кинга диабет и больное сердце. Кроме того, в 2017 году он прошел курс лечения от рака.

Ларри Кинг известен своей работой на CNN в период с 1985 по 2010 год. Он брал интервью у политиков, бизнесменов и других знаменитостей в своем ток-шоу Larry King Live. С июля 2012 года он ведет программу Larry King Now на веб-сайте Hulu и на канале RT America.

Летом у звезды телеэкрана один за другим умерли двое детей: 65-летний сын и 52-летняя дочь.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что 85-летний американский телеведущий Ларри Кинг умер от остановки сердца после приступа, однако врачи опровергли этот слух.

Ранее "Страна" сообщала, что коронавирусом заразились народный артист СССР Василий Лановой и его жена.