Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за прошедшие сутки в Украине коронавирусом заразились 4 576 человек. Столь маленькая цифра обусловлена тем, что было сделано всего 14 576 тестов (на три с лишним тысячи меньше, чем днем ранее).

Соответствующий пост чиновник разместил у себя в Facebook.

"4 576 новых случаев коронавирусной болезни Сovid-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 3 января 2021 года. В частности, заболели 158 детей и 172 медработника", - написал он.

Степанов добавил, что госпитализированы были 1 306 человек. Летальных случаев 123. Выздоровели 6 250 украинцев.

Что касается тестирований, то из 14 576 методом ПЦР было сделано 12 362, а методом ИФА – 2 214.

"Всего за время пандемии в Украине заболели 1 074 093 человека. Выздоровели 728 865 пациентов. Летальных случаев – 18 854. Проведено ПЦР-тестирований – 5 610 003", - сообщил Степанов.

Напомним, вчера в Украине подтвердились 5 038 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, по информации Степанова, было сделано 17 930 тестирований.

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