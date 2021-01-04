Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 4 января
В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 4 января. За последние сутки заболело еще 4 158 человек, излечилось 4 693 пациентов и скончалось 73.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 113 523
- Винницкая - 22 921
- Волынская - 33 488
- Днепропетровская - 59 931
- Донецкая - 37 560
- Житомирская - 40 098
- Закарпатская - 28 535
- Запорожская - 55 546
- Ивано-Франковская - 43 692
- Киевская - 60 842
- Кировоградская - 8 573
- Луганская - 11 020
- Львовская - 62 915
- Николаевская - 32 473
- Одесская - 72 600
- Полтавская - 37 199
- Ровенская - 41 632
- Сумская - 41 536
- Тернопольская - 34 406
- Харьковская - 70 343
- Херсонская - 18 234
- Хмельницкая - 39 972
- Черкасская - 40 025
- Черновицкая - 40 637
- Черниговская - 30 550
Напомним, португальская медработница скончалась спустя 48 часов после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech, недавно одобренным ВОЗ. 41-летняя Соня Асеведо, трудившаяся педиатром в Португальском институте онкологии в Порту, внезапно умерла дома 1 января.
Как сообщала "Страна", с 1 января более чем дюжине граждан Великобритании было отказано во въезде в Нидерланды, потому что Британия больше не является исключением из связанных с Covid ограничениями на второстепенные поездки из-за пределов ЕС с момента выхода из блока.