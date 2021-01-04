Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 4 января. За последние сутки заболело еще 4 158 человек, излечилось 4 693 пациентов и скончалось 73.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 113 523
  • Винницкая - 22 921
  • Волынская - 33 488
  • Днепропетровская - 59 931
  • Донецкая - 37 560
  • Житомирская - 40 098
  • Закарпатская - 28 535
  • Запорожская - 55 546
  • Ивано-Франковская - 43 692
  • Киевская - 60 842
  • Кировоградская - 8 573
  • Луганская - 11 020
  • Львовская - 62 915
  • Николаевская - 32 473
  • Одесская - 72 600
  • Полтавская - 37 199
  • Ровенская - 41 632
  • Сумская - 41 536
  • Тернопольская - 34 406
  • Харьковская - 70 343
  • Херсонская - 18 234
  • Хмельницкая - 39 972
  • Черкасская - 40 025
  • Черновицкая - 40 637
  • Черниговская - 30 550

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, португальская медработница скончалась спустя 48 часов после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и  BioNTech, недавно одобренным ВОЗ. 41-летняя Соня Асеведо, трудившаяся педиатром в Португальском институте онкологии в Порту, внезапно умерла дома 1 января.

Как сообщала "Страна", с 1 января более чем дюжине граждан Великобритании было отказано во въезде в Нидерланды, потому что Британия больше не является исключением из связанных с Covid ограничениями на второстепенные поездки из-за пределов ЕС с момента выхода из блока.

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