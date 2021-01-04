В Минздраве показали карту заболеваемости коронавирусом среди украинцев в разных регионах страны по состоянию на 4 января. За последние сутки заболело еще 4 158 человек, излечилось 4 693 пациентов и скончалось 73.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 113 523

Винницкая - 22 921

Волынская - 33 488

Днепропетровская - 59 931

Донецкая - 37 560

Житомирская - 40 098

Закарпатская - 28 535

Запорожская - 55 546

Ивано-Франковская - 43 692

Киевская - 60 842

Кировоградская - 8 573

Луганская - 11 020

Львовская - 62 915

Николаевская - 32 473

Одесская - 72 600

Полтавская - 37 199

Ровенская - 41 632

Сумская - 41 536

Тернопольская - 34 406

Харьковская - 70 343

Херсонская - 18 234

Хмельницкая - 39 972

Черкасская - 40 025

Черновицкая - 40 637

Черниговская - 30 550

Напомним, португальская медработница скончалась спустя 48 часов после вакцинации от коронавируса препаратом компаний Pfizer и BioNTech, недавно одобренным ВОЗ. 41-летняя Соня Асеведо, трудившаяся педиатром в Португальском институте онкологии в Порту, внезапно умерла дома 1 января.

Как сообщала "Страна", с 1 января более чем дюжине граждан Великобритании было отказано во въезде в Нидерланды, потому что Британия больше не является исключением из связанных с Covid ограничениями на второстепенные поездки из-за пределов ЕС с момента выхода из блока.