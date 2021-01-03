В США впервые за последние 70 лет приведут в исполнение смертный приговор в отношении женщины. Ранее суд признал Лизу Монтгомери виновной в убийстве беременной американки в 2004 году.

Об этом свидетельствует решение Федерального апелляционного суда, который признал ошибочным решение судьи нижестоящей инстанции, отложившего казнь заключенной, передает NBC News.

По данным телеканала, Монтгомери признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году. Ожидалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана путем введения смертельной инъекции. Однако адвокаты осужденной заразились коронавирусом и им необходимо было дать время выздороветь и подготовить прошение о смягчении наказания.

После этого окружной суд перенес казнь на 12 января. Тем не менее, Федеральный апелляционный суд отменил это решение и казнь состоится раньше.

Напомним, недавно американские власти привели в исполнение приговор и казнили 40-летнего Брэндона Бернарда, который убил вместе с сообщниками двух политиков в 1999 году. Он был самым молодым осужденным в США, приговоренным к смертной казни за последние 70 лет.

Тем временем в субботу, 2 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об отмене смертной казни. При этом он оставил право применять ее в случае введения положения военного времени.