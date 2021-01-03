В Агентстве по безопасности и развитию в области фармацевтики Финляндии Fimea сообщили о первом случае побочного эффекта у пациента после прививки от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Об этом сообщает телерадиовещательная компания Финляндии Yle.

"Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений, то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались", - заявила главврач Fimea Майя Кауконен, добавив, что сообщение действительно поступило, однако, как именно выражается этот побочный эффект, неизвестно.

Однако главврач отделения вакцинации и борьбы с инфекционными заболеваниями в Ведомстве здравоохранения и социального развития THL Ханна Нохинек не удивлена такому случаю. По ее словам, это было ожидаемо и бояться разнообразных аллергических реакций не стоит, так как в целом населению страны вакцина дает больше преимуществ, чем негативных эффектов.

На данный момент в Финляндии вакцинацию прошли врачи в Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу.

Напомним, в Мексике зарегистрировали еще один аллергический случай у врача после прививки вакциной от коронавируса производства Pfizer/BioNTech.

Как сообщала "Страна", вакцина от коронавируса совместного производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech первой в мире получила одобрение от Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ дала разрешение на ее экстренное применение.