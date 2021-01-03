В сети появилось видео посадки самолета с украинцем и тремя гражданами России в аэропорту Шереметьево. Ранее эти люди были освобождены из плена в Ливии.

Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал агентства "РИА Новости".

"Вернувшиеся из Ливии россияне и украинец выходят из самолета в Шереметьево", - говорится в сообщении.

На видео показано, как несколько человек высаживаются из маленького частного самолета вместе с вещами, в нескольких метрах стоит три микроавтобуса и легковой автомобиль с заведенным мотором. Еще до того, как все спасенные успели рассесться по местам, легковое авто выдвигается вперед.

Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич заявил, что лично встречал освобожденных на летном поле в Шереметьево. У пленников, по его словам, нет с собой никаких документов.

"Самолет сел. Объективно говоря, информации у нас вообще кот наплакал... Факт, единственный факт, который точно известен, это то, что несколько недель назад в Ливии были задержаны, схвачены четыре этих человека... Похищенные или задержанные - пусть будут задержанные. Мы благодарны ливийским коллегам, которые в этот раз очень оперативно отработали", - заявил он журналистам.

Напомним, несколько недель назад в Ливии похитили украинца и троих граждан России.

Как сообщала "Страна", этим летом в аэропорт "Борисполь" в Киеве прилетел специальный рейс с 14 украинцами - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после трехлетнего заключения в Ливии.