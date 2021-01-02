В Уманском районе Черкасской области у местного жителя дома обнаружили гранату, пистолеты и патроны. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Черкасской области в Facebook.

Так, 49-летний житель села Паланка хранил по месту жительства гранату Ф-1, пистолеты, порох и патроны. Правоохранители заподозрили сельчанина в хранении оружия и получили орден на обыск, после чего и были обнаружены боеприпасы, которые изъяли для проведения экспертизы.

На данный момент продолжается досудебное расследование, на правонарушителя открыто уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, санкции которой предусматривают до семи лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, как украинские военные продавали в Одесской области оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Также "Страна" писала, как в Киеве построили подпольную мастерскую по изготовлению боеприпасов и переделке оружия.