В первый день нового года в Канаде разбился вертолет Robinson R44. В результате крушения погибла семья из четверых человек.

Об этом сообщает CTV News.

Инцидент произошел около 21:00, по канадскому времени (04:00 по Киеву), в провинции Альберта. Вертолет Robinson R44 разбился на фермерском поле. В результате погибли все, кто был на борту - двое взрослых и двое детей.

Причины аварии на данный момент неизвестны, на месте работали полицейские и спасатели.

Напомним, при крушении вертолета в Египте погибли 8 военных, шестеро из них были гражданами США.

Также мы писали о том, как под Ростовом разбился частный вертолет, в результате аварии погиб один человек.