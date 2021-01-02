Из-за коронавируса в Греции власти решили на неделю ввести локдаун, закрыв все заведения, кроме магазинов, в которых продаются товары первой необходимости. Также введен комендантский час, который можно будет нарушать только в исключительных случаях.

Об этом сообщил официальный представитель правительства страны Стелиос Петсас.

Так, с 06:00 3 января до 06:00 11 января закрываются все учебные заведения, всевозможные месте оказания услуг, салоны красоты, СТО, книжные магазины, церкви и прочее. Для минимизации прогулок запретили даже охоту и рыбалку, а выходить на улицу в этот период с 21:00 до 5:00 разрешается только в случае необходимости медицинской помощи или работающим в это время гражданам.

По словам Петсаса, несмотря на то, что в Греции ситуация с заболеваемостью коронавирусом лучше, чем в некоторых странах Европы, все же показатели тревожные. Поэтому, чтобы снизить заболеваемости, власти прибегают к таким ограничениям.

Уже 11 января часть ограничений снимут, а дети смогут вернуться в школы.

Напомним, вскоре власти Польши и Германии упростят правила въезда для украинцев.

Как сообщала "Страна", власти трех стран решили возобновить авиасообщение с Великобританией после того, как в декабре там обнаружили новый штамм коронавируса.