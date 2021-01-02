Президент Украины Владимир Зеленский записал отдельные видеообращения для разных регионов Украины в честь новогодних праздников. К жителям оккупированного Крыма глава государства обратился на русском языке, к остальным регионам - на украинском.

Соответствующее видео обнародованы на страницах областных государственных администраций в Facebook.

Зеленский поздравил жителей Крыма с Новым годом и сказал, что даже в самый успешный год в Украине не может быть полной радости до тех пор, пока Крым не вернется обратно. Но президент верит, рано или поздно это случится.

"Без Крыма в Украине не так солнечно, не так вкусно, не так приятно. Ну, в общем, просто как-то не так. И так не должно быть. Я верю, что мы все равно будем вместе, бо Крим це Україна, а Украина это Крым. С Новым годом вас", - сказал глава государства.

В то же время к жителям Донецкой области президент обратился на украинском языке и пожелал здоровья и мира, отметив, что Украина делает все, чтобы следующий Новый год вся страна встречала в одно время и на одной волне, как большая семья.

"Пусть 2021-й наконец принесет его (мир - Ред.) в каждый город и каждый поселок Донбасса. Мы стремимся сделать все, чтобы следующий Новый год мы смогли встречать вместе: по одному времени, на одной волне, как одна семья. Ведь у нас одна семья. И мы вместе обязательно порадуемся новым победам донецкого "Шахтера", - выразил надежду президент.

Луганскому региону Зеленский также, как и Донецкой области пожелал мира в 2021 году и рассказал, что был в этой области много раз, и каждый раз убеждался в искренности и доброте живущих в Луганской области людей.

"Хотя кондитерская отрасль в Украине достаточно развита, есть вещь, которую нам ничего не заменит - это луганский шахтерский торт. Пусть в новом году закончится война и мы всей страной посмакуем его вместе. Например, на матче "Зари" в родном Луганске", - сказал президент.

Кроме того, президент пожелал Херсонской области "жизни без нитратов", а Николаевской - провести год не зная шторма. Жителям Буковины Зеленский сказал, что Черновцы - это украинский Париж, а Черкасской области пожелал только радостных слов в 2021 году. Столичному региону Владимир Зеленский пожелал крепкого здоровья и назвал Киев "сердцем Украины".

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Новым годом рекордно длинным, пятнадцатиминутным видео.

Также мы писали, что два телеканала, которые принадлежат Порошенко второй год подряд показали его поздравление перед Зеленским.