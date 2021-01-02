В Москве ребенок после попытки матери уложить его спать решил вызвать полицию, соврав, что мать "буянит" в нетрезвом состоянии. Чтобы совершить звонок школьник закрылся в туалете.

Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Оказалось, мать трезва и не употребляет алкоголь в принципе, а в полицию сын обратился после того, как женщина сказала сыну идти в постель из-за непослушания. Как позднее поделилась участница событий с представителями правоохранительных органов, она готовила на кухне праздничный обед, когда сын начал крутиться рядом и мешать процессу.

После неудачных попыток отвлечь 13-летнего подростка, женщина сказала ему идти спать, что школьнику совсем не понравилось. Уяснив ситуацию, полиции удалось помирить мать и сына. Пришлось ли родительнице оплачивать штраф за ложный вызов, неизвестно.

Напомним, на Днепропетровщине 25-летняя мать жестоко избила своего трехлетнего сына, нанеся ему множественные ушибы мягких тканей по всей поверхности туловища и конечностей. На следующий день малыш скончался по дороге в больницу. Инцидент произошел 27 декабря в селе Дачное Межевского района.

Как сообщала "Страна", в Ивано-Франковске 9-летняя девочка хотела выпрыгнуть из балкона квартиры на втором этаже, чтобы отправиться на поиски мамы, которая была на работе. К счастью, правоохранителям удалось уговорить ребенка не делать этого.