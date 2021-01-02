Избранный президент США Джо Байден заявил о намерении сотрудничать с Вселенским патриархом Варфоломеем и написал ему благодарственное письмо.

Об этом пишет Orthodox times.

Президент направил патриарху письмо, в котором поблагодарил за поздравления с победой на выборах президента США и выразил надежду на будущее сотрудничество. Также Байден, что сожалеет о невозможности связаться с патриархом Варфоломеем по телефону и пожелал ему здоровья.

"Для меня большая честь быть избранным следующим президентом Соединенных Штатов, и я понимаю, сколько работы предстоит нам впереди. Избранный вице-президент Харрис и я вступим в должность во время серьезных глобальных проблем - от коронавируса до изменения климата, - которые выходят за рамки границ и требуют международного сотрудничества. Надеемся на сотрудничество с вами в это трудное время. Еще раз спасибо, Ваше Святейшество. Я с нетерпением жду будущего диалога", - написал Байден.

В рукописной приписке он добавил: "Будьте здоровы. Мы нуждаемся в вашем руководстве".

Напомним, патриарх Варфоломей собирается приехать в Украину на День Независимости, 24 августа.

Также сообщалось, что представители Украинской православной церкви считают патриарха угрозой религиозному миру Украины.